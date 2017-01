"Libera o André", a frase que inundou o Facebook de Bruno de Carvalho

Pub

O presidente leonino apresentou na sua página pessoal a composição do Conselho Fiscal e Disciplinar para as eleições de 4 de março, mas os comentários foram noutra direção

Os adeptos do Sport Recife viram no Facebook de Bruno de Carvalho uma forma de pressionar o líder dos verdes e brancos a deixar sair o avançado André que, supostamente, continua em Alvalade porque Jorge Jesus não abdica do seu concurso.



Nesta quinta-feira, Bruno de Carvalho apresentou os nomes que compõem a lista para o Conselho Fiscal e Disciplinar - sem Bacelar Gouveia, ao qual agradeceu os quatro anos de coabitação. Quando se esperava que o teor dos comentários dissessem respeito aos nomes apresentados ou às eleições eis que os adeptos do clube brasileiro elegeram a frase "Libera o André" como o chavão do momento.



Inclusivamente, há um adepto, como se pode ver na foto, a perguntar a Bruno de Carvalho se Jesus manda mais no futebol do Sporting.