Pub

Equipa leonina já vencia ao intervalo com 'ajuda' do videoárbitro

O Sporting conquistou este sábado o Troféu Cinco Violinos ao vencer a Fiorentina por 1-0, naquele que foi também o jogo de apresentação aos adeptos, isto a pouco mais de uma semana do primeiro jogo oficial, marcado para dia 6, diante do Desportivo das Aves.

Ao intervalo os leões já tinham feito o único golo da partida, por intermédio de Bas Dost, o goleador holandês. Curiosamente, o mesmo só foi validado após o árbitro João Pinheiro ter pedido as imagens do videoárbitro.

Inicialmente o juiz da partida tinha invalidado o lance, alegadamente por fora de jogo de Bas Dost, mas após ter sido alertado pelo assistente decidiu ver as imagens e finalmente deu o golo como válido.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Até ao golo, os leões estavam a dominar o jogo e o 1-0 acabou por traduzir o melhor futebol dos comandados de Jorge Jesus. Até ao intervalo, contudo, a equipa italiana deu um ar de sua graça e valeu aos leões algumas intervenções de Rui Patrício para segurar a vantagem.

No segundo tempo, e com várias alterações de ambos os lados, o jogo perdeu algum ritmo, embora tenha sido mais uma vez o Sporting a ter as melhores ocasiões. Ainda assim, na finalização os comandados de Jorge Jesus pecaram em demasia e o resultado não mais se alterou, até porque do outro lado também a Fiorentina pouco ameaçou a baliza leonina.

Eis o cinco inicial dos leões:

Rui Patrício, Piccini, William Carvalho, Tobias Figueiredo e Fábio Coentrão; Battaglia e Bruno Fernandes; Gelson Martins, Podence, Acuña e Bas Dost.