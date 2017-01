Leões vão reagir às arbitragens esta sexta-feira

Pub

Altas esferas do clube estão reunidas a analisar e debater as medidas que pretendem tomar

Os principais responsáveis do Sporting vão estar esta quinta-feira reunidos a analisar e debater as medidas a tomar na sequência das arbitragens dos jogos em que se consideram prejudicados.

Segundo disse ao DN uma fonte do Sporting, amanhã, sexta-feira, os leões vão reagir publicamente e anunciar as medidas que pretendem tomar relativamente ao que consideram o atual estado do futebol português.

Ao longo da época, os leões têm-se mostrado bastante críticos em relação às arbitragens. A gota de água foi a atuação de Rui Oliveira no jogo frente ao V. Setúbal, quando assinalou uma grande penalidade nos últimos segundos que deu a vitória aos sadinos e o consequente afastamento do Sporting da Taça da Liga.