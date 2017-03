Pub

Sporting já reagiu à decisão do Tribunal Arbitral do Desporto sobre o caso dos vouchers

O Sporting, através de Nuno Saraiva, diretor de comunicação, já reagiu à decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, que rejeitou o recurso do Sporting no processo dos 'vouchers' do Benfica

Aqui fica a mensagem na íntegra colocada nas redes sociais.

"Fomos hoje notificados da decisão do TAD (Tribunal Arbitral do Desporto) relativa ao chamado "Caso Vouchers".

Aquilo que parece desde logo evidente, e que todos já percebemos, é que para os órgãos da justiça desportiva não há problema nenhum com este tipo de ofertas.

Pela nossa parte, Sporting Clube de Portugal, entendemos que a integridade e dignidade das competições desportivas deve ser levada mais a sério.

O mesmo entendimento que nós, parecem ter os deputados à Assembleia da República, uma vez que ainda há poucos dias aprovaram, na especialidade, uma revisão da lei relativa à corrupção desportiva (Lei n.º 50/2007), em que se passa a criminalizar a oferta ou recebimento indevido de vantagem - crime que fica preenchido com a mera oferta, e é independente da solicitação de actuação parcial que se diz não ter existido no caso dos vouchers.

Perante estes factos, o Sporting Clube de Portugal vai propor à Liga Portuguesa de Futebol Profissional e à Federação Portuguesa de Futebol que integrem também nos seus regulamentos disciplinares uma infracção de oferta ou recebimento indevido de vantagem, para que haja total sintonia entre os regulamentos disciplinares e as leis da República e para que estas situações não voltem, no futuro, a passar impunes.

Aparentemente, o clube que oferecia os referidos vouchers também concorda e reconhece que foi longe demais, tanto que já deixou de fazer as ofertas que fazia a árbitros, delegados e observadores."