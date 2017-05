Leões oficializam contratação de Mattheus

Pub

Filho do ex-internacional Bebeto chega do Estoril e assina até 2022

O Sporting oficializou esta segunda-feira através das redes sociais a contratação do médio brasileiro Mattheus Oliveira, filho de Bebeto, antigo internacional brasileiro. Em comunicado, os leões confirmam que o antigo jogador do Estoril assinou contrato até 2022 e ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

"Pela grandeza do clube, acho que, de um modo geral, estou muito feliz com esta oportunidade. Quando apareceu não pensei duas vezes. Pela história, pelos jogadores que passaram por aqui, quero fazer a minha história também, assim como eles fizeram. Acho que posso ajudar bastante, contribuir bastante com os meus novos companheiros. Quero poder ajudar de todas as formas: qualidade, vontade e raça", afirmou Mattheus, em declarações à SportingTV.

Sobre as suas características disse ser "um médio" que gosta "de estar em contacto com a bola". "Gosto de procurar espaços profundos, deixar os companheiros na cara do golo. Tanto passe curto como longo e remate de fora da área são as minhas características", acrescentou.