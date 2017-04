Leões oficializam André Pinto como reforço

Pub

Acordo entre presidentes permite anúncio a dois dias da visita do Sporting a Braga, atual clube do defesa central

O Sporting oficializou esta sexta-feira a contratação do defesa central André Pinto, atual jogador do Sp. Braga mas que foi afastado da equipa principal bracarense por não ter aceitado a proposta de renovação.

André Pinto, de 27 anos, transfere-se a custo zero para os leões e fica vinculado até 2021, com a mudança a ser oficializada, curiosamente, a dois dias do jogo do Sporting em Braga, par aa 31.ª jornada da I Liga.

Segundo o jornal O Jogo, um acordo entre os presidentes dos dois clubes, Bruno de Carvalho e António Salvador, permite a mudança antecipada de André Pinto para o Sporting, devendo o central começar a treinar em Alcochete já na próxima semana.