Leões não disponibilizaram bilhetes ao V. Setúbal

Fonte do V. Setúbal disse ao DN que o Sporting ainda não disponibilizou bilhetes aos sadinos para o encontro desta sexta-feira (20.30), no Estádio José Alvalade, a contar para a 2.ª jornada da I Liga.

De acordo com a mesma fonte, tal dever-se-á ao corte de relações entre os dois clubes, em janeiro, depois de os leões terem sido eliminados da Taça da Liga no Bonfim e de logo a seguir terem resgatado André Geraldes e Ryan Gauld, que estavam emprestados à equipa de José Couceiro.

De acordo com o artigo 103º do regulamento da Liga, os clubes são obrigados a ceder aos visitantes um número de bilhetes que corresponda até 5 por centro da lotação total do estádio, o que no caso de Alvalade corresponde a cerca de 2500 ingressos.

Os vitorianos interessados em assistir ao encontro, terão assim de adquirir o seu bilhete no recinto do Sporting.