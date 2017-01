Leões falam em "roubo de catedral"

Pub

Diretor de comunicação do Sporting muito crítico com arbitragem do jogo com o V. Setúbal

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, foi muito crítico em relação à arbitragem que custou aos leões a eliminação da Taça da Liga, com os sadinos a marcarem o golo da vitória nos segundos finais de penálti. "O que se passou em Setúbal não tem outra classificação possível, e recorro às palavras de Jaime Pacheco há uns anos, 'não foi um roubo de igreja mas de catedral'", escreveu nas redes sociais.

"Se não puserem cobro a isto, a Taça da Liga nunca passará de uma ópera bufa que podia chamar-se Lucílio Baptista. Ou então, razão tinha o presidente do Benfica quando disse uma vez que para ganhar competições não precisava de ter uma boa equipa mas sim as pessoas certas nos lugares certos", concluiu Nuno Saraiva.