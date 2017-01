Leões em silêncio como forma de protesto

Pub

Clube de Alvalade toma posição após castigo de 15 dias ao treinador e aos recentes casos de arbitragem

O Sporting emitiu esta sexta-feira um comunicado dando conta que só voltará a falar à imprensa antes do jogo com o Marítimo, dia 21. Ou seja, nos dois confrontos que terá pela frente antes da viagem à Madeira, nomeadamente com o Chaves, para a Liga e para o Campeonato, os leões só prestam declarações quando for "regulamentarmente estipulado", como são os casos das entrevistas rápidas (flash interviews) após cada partida. A conferência desta tarde para a antevisão da partida de sábado com os flavienses foi, por isso, cancelada.

Esta posição, de acordo com fonte leonina, surge depois do castigo a Jorge Jesus, de 15 dias, e dos recentes casos de arbitragem em que o Sporting se diz prejudicado.

Eis o comunicado dos leões:

"O Sporting Clube de Portugal, informa que não realizará qualquer tipo de atividade Media da sua equipa principal de futebol profissional, para além do que está regulamentarmente estipulado, voltando a fazê-lo antes do jogo com o Club Sport Marítimo. A decisão tem efeitos imediatos e aplica-se já à habitual Conferência de Imprensa de antevisão de jogos, habitualmente realizada no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade e que em condições normais, deveria acontecer esta tarde.

Esta decisão decorre daquilo que o Sporting Clube de Portugal considera ser o desrespeito pela Instituição e pelos seus Sócios e Adeptos, por parte de algumas instâncias que regulam o futebol português.

O Sporting Clube de Portugal manifesta total respeito pelo trabalho de todos os Jornalistas e Órgãos de Comunicação Social, que têm sido, e continuarão a ser o principal veículo de contacto com os nossos Sócios e Adeptos".