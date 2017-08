Leões dizem que V. Setúbal não solicitou bilhetes

Pub

Fonte oficial do Sporting disse ao DN que os leões informaram V. Setúbal sobre preço dos bilhetes e perguntou quantos eram solicitados além dos regulamentares. Sadinos dizem que não lhes foram disponibilizados ingressos

Fonte oficial do Sporting garantiu ao DN que o clube de Alvalade informou o Vitória de Setúbal, com um email dirigido ao diretor desportivo Paulo Grencho, sobre a informação do preço dos bilhetes, e perguntou quantos ingressos os setubalenses solicitavam para além dos regulamentares para o encontro desta sexta-feira entre as duas equipas, na casa do leão.

Os lisboetas vincam ainda que os sadinos não responderam nem fizeram qualquer solicitação de bilhetes, nem sequer em conversa entre os Oficiais de Ligação aos Adeptos.

Os sadinos alegam que o Sporting não disponibilizou qualquer bilhete para a partida, e que tal terá sido feito devido ao corte de relações entre os dois clubes.

De acordo com o artigo 103º do regulamento da Liga, os clubes são obrigados a ceder aos visitantes um número de bilhetes que corresponda até 5 por centro da lotação total do estádio, o que no caso de Alvalade corresponde a cerca de 2500 ingressos.