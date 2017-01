Pub

Jogo com o Forte dei Marmi terminou com cenas menos bonitas

O Sporting negou esta segunda-feira em comunicado que os jogadores da equipa de Hóquei em Patins tenham provocado os incidentes em Itália, diante do Forte dei Marmi, para a Liga Europeia que o Sporting perdeu 3-1, que tanta tinta tem feito correr no universo desta modalidade. Os italianos acusaram o guarda-redes leonino Ângelo Girão de agredir um jogador da sua equipa, mas os leões desmentem esse facto.

"Face aos incidentes ocorridos no final do jogo entre o Forte dei Marmi e o Sporting Clube de Portugal, a contar para a Liga Europeia de Hóquei em Patins, a secção de Hóquei em Patins do Sporting CP vem por este meio repudiar todas e quaisquer alegações de violência por parte dos seus atletas. Ao contrário do que tem sido passado para a opinião pública, não foram os jogadores do Sporting CP quem iniciou a confusão no final da partida. O ambiente hostil vivido num pavilhão onde não existia qualquer tipo de segurança (nem policial, nem por parte dos chamados "stewards") e o comportamento provocatório por parte dos jogadores da equipa adversária foram, esses sim, as causas de tudo o que aconteceu. No final do jogo, e como pode ser facilmente comprovado pelas imagens entretanto divulgadas, os nossos atletas estavam perfilados para os habituais cumprimentos aos adversários quando, inesperadamente, o jogador do Forte dei Marmi, Enric Torner, numa atitude de enorme falta de fair-play, se deslocou de perto da tabela para junto de André Girão, provocando-o e simulando uma suposta agressão, o que deu origem à confusão posteriormente verificada. A falta de policiamento no recinto obrigou depois a que todo o staff e equipa técnica do Sporting CP entrassem no recinto de jogo para tentar apaziguar os ânimos, atitude que é igualmente comprovada pelas imagens difundidas. Para além de negar qualquer tipo de agressão por parte dos seus atletas, a secção de Hóquei em Patins do Sporting Clube de Portugal lamenta ainda a falta de segurança sentida ao longo de todo o encontro e as atitudes provocatórias e pouco abonatórias assumidas durante todo o jogo pelos jogadores da equipa do Forte dei Marmi", lê-se no comunicado.