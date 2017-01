Leões confirmam regresso de Geraldes e Podence

Pub

Os dois jovens jogadores, que ajudaram o Moreirense a conquistar a Taça da Liga, voltam a Alvalade

O Sporting confirmou hoje o regresso do médio Francisco Geraldes e do avançado Daniel Podence, jovem futebolistas formados no clube e que alinharam por empréstimo no Moreirense na primeira metade da temporada.

Numa nota publicada no seu site oficial, o emblema de Alvalade referiu que chegou a acordo com a formação de Moreira de Cónegos para o retorno dos dois jogadores portugueses, seguindo em sentido contrário o extremo angolano Ary Papel, por empréstimo.

Geraldes, de 21 anos, fez 20 jogos e marcou dois golos em todas as provas pelo Moreirense, enquanto Podence, também de 21 anos, alinhou em 18 partida e fez quatro tentos. Os dois jogadores foram cruciais na histórica conquista da Taça da Liga do clube minhoto.