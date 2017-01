Leões contra RTP. Em causa um vídeo de promoção

Pub

O diretor de comunicação do Sporting anuncia o envio de queixa para a ERC e pedido de reunião com a administração da RTP

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, anunciou esta terça-feira através da sua página oficial do Facebook o envio de uma "denúncia à Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC)" devido ao vídeo promocional emitido pela RTP, no qual o presidente leonino Bruno de Carvalho é o protagonista.

Os leões vão ainda "solicitar, com caráter de urgência, uma reunião conjunta com o Presidente do Conselho de Administração da RTP e com o Presidente do Conselho Geral Independente, órgão que tutela esta empresa pública", anunciou o diretor dos leões.

Para Nuno Saraiva, "a RTP manipula de forma grosseira e intelectualmente desonesta a realidade, utilizando declarações do presidente do Sporting Clube de Portugal no passado fim de semana e, contrariando-as, com imagens anteriores recolhidas no final do jogo entre o Vitória de Setúbal e o Sporting CP para a Taça da Liga".

Nesse sentido, afirma que "não é sério, muito menos é digno, e significa uma ofensa a mais de 3,5 milhões de sportinguistas", acrescentando que a RTP devia guiar-se "por critérios de objetividade e neutralidade" e não "arriscar ser rastilho de cenas pouco dignificantes e indesejáveis no futebol nacional".