Leões acusam Vieira e Rui Costa de terem feito espera ao árbitro

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do clube de Alvalade, diz que os delegados da Liga assistiram a tudo

O Sporting, através do diretor de comunicação Nuno Saraiva, acusou este domingo Luís Filipe Vieira (presidente), Rui Costa (administrador da SAD) e Paulo Gonçalves (assessor jurídico) de terem feito uma espera ao árbitro Artur Soares Dias no intervalo do dérbi de sábado entre as duas equipas que terminou empatado a um golo. Ainda de acordo com o diretor de comunicação dos leões, os delegados da Liga assistiram a tudo.

Eis o texto de Nuno Saraiva no Facebook.

"Ontem, no intervalo do dérbi, Luís Filipe Vieira, Rui Costa e Paulo Gonçalves, fizeram uma espera ao árbitro Artur Soares Dias para lhe pedirem satisfações por alegados penáltis não assinalados a seu favor. A cena de coação e intimidação, habitual nestes protagonistas como foi por exemplo relatado em Paços de Ferreira, foi testemunhada pelos delegados da Liga presentes em Alvalade."