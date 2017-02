Leões acusam Rui Vitória de intimidar os árbitros

Pub

Diretor de comunicação do Sporting deixa críticas ao discurso do treinador do Benfica

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, deixou uma mensagem nas redes sociais a criticar as declarações de Rui Vitória, que, no entender dos leões, "parece seguir uma linha de intimidação e de condicionamento dos agentes do futebol".

Aqui fica a mensagem de Nuno Saraiva na íntegra.

"Não brinquem comigo! Eu sei que se tiver uma atitude acicatada aqui ou dentro do campo, tenho 6 milhões de pessoas atrás de mim que se revêem muito naquilo que eu digo. E se eu tenho uma postura cautelosa, também sei que 6 milhões de pessoas têm posturas cautelosas".

Este é o discurso de um treinador que, dizem, nunca fala de arbitragens. Este é o discurso de um treinador que parece estar eivado de raiva e que pode ser interpretado como de alguém que não hesita em ameaçar com um pretenso exército mitológico, que só existe nas fábulas de La Fontaine. Este é o discurso de um treinador que pode ser entendido como de alguém que parece seguir uma linha de intimidação e de condicionamento dos agentes do futebol.

No entanto, e sem que nunca tenham tido esta conduta, quem está com processos às costas são o Presidente do Sporting Clube de Portugal e Octávio Machado.

Aguardemos pois pela intervenção do Conselho de Disciplina, tão célere e diligente quando se trata de outros protagonistas.