Ao DN fonte oficial do clube inglês deixa no ar que os dois clubes e o jogador estão a tentar encontrar uma solução

O Leicester não se dá por vencido com a nega da FIFA à inscrição de Adrien e por isso, segundo fonte oficial do clube inglês, sustenta que o assunto ainda não morreu.

"Estamos a trabalhar com com o Adrien e o Sporting para superar algumas questões relacionadas ao com o registo do jogador e explorar todas as opções para encontrar uma resolução", disse ao DN fonte oficial do Leicester.

O Leicester pode ainda apelar para o juiz único da Comissão de Estatuto do Jogador da FIFA e ainda, em última instância, para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), sendo que estas duas instâncias não costumam desautorizar uma primeira decisão da FIFA.

Refira-se ainda que Adrien pode ainda ser emprestado a um clube de um mercado que ainda esteja aberto, contudo, se tal se efetivar já não pode representar o Leicester esta temporada desportiva, visto que já atuou pelo Sporting. Um jogador pode ter um máximo de três inscrições por clubes diferentes mas só pode atuar por dois deles.