Sporting deixa mais dois pontos nos Barreiros

Equipa leonina vinha de duas derrotas consecutivas e nas últimas quatro partidas só venceu uma

O Sporting empatou frente ao Marítimo, nos Barreiros, e perdeu mais dois pontos na luta pelo título. Esta é também a quarta partida consecutiva que os comandados de Jorge Jesus não conseguem vencer.

Os insulares estiveram sempre na frente do marcador, primeiro com um golo de Éber Bessa, ainda na primeira parte, mas o holandês Bas Dost empatou de cabeça ainda antes da meia hora de jogo. Os verde e brancos até estavam por cima do jogo, mas Raul Silva haveria de fazer o 2-1 para os insulares ainda antes do intervalo.

A precisar de vencer, Jorge Jesus meteu Alan Ruiz ao intervalo e os verde e brancos foram a melhor equipa na segunda parte, mas, diga-se também não criaram muitas ocasiões claras de golos, apenas praticamente a de Gelson Martins, aos 60', que marcou o golo do empate. Foi, aliás, o Marítimo a ficar mais perto do 3-2 quando Fransérgio falhou só com Rui Patrício pela frente quando faltavam menos de 10 minutos para o final do jogo.

Os leões, contudo, podem queixar-se de um golo mal invalidade a Alan Ruiz, na segunda metade, quando o árbitro assinalou fora de jogo ao argentino, embora este tivesse partido de posição regular.

Onzes iniciais:

Marítimo: Charles; Patrick, Maurício, Raul e Deyvison; Éber Bessa, Erdem Sen e Fransérgio; Edgar Costa, Dyego Sousa e Ghazaryan.

Sporting: Rui Patrício; Schelotto, Coates, Paulo Oliveira e Zeegelaar; João Palhinha, Adrien, Gelson e Bryan Ruiz; Bruno César e Bas Dost

