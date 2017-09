Leão deu emoção ao jogo e só um penálti o salvou

Pub

Luís Rocha entrou para perder tempo e acabou por perder o jogo com uma falta na área sobre Coates. Bas Dost concretizou o castigo máximo no 3-2 salvador para o Sporting

O Sporting conseguiu ontem uma vitória de penálti e no último minuto dos descontos na Feira, por 3--2, depois de estar a vencer por 2-0 aos 20 minutos do segundo tempo. Bas Dost foi competente a transformar o castigo máximo e permitiu um suspiro de alívio aos muitos adeptos que foram ao estádio Marcolino de Castro, enquanto os do Feirense saíram cabisbaixos após a primeira derrota da sua equipa.

Foi um jogo emocionante, com uma bela segunda parte, em que o Sporting se mostrou finalmente e fez dois golos em dois minutos, entre os 62" e os 64": primeiro de canto, com Coates a fuzilar à segunda, e depois, num belo contra-ataque, Bruno Fernandes a fazer um chapéu aproveitando o passe longo e a excelente simulação de Bas Dost. Após um primeiro tempo em que a equipa não tinha feito um remate, o Sporting entrava bem e parecia ter resolvido o jogo. Mas não.

Jorge Jesus jogou com todos os seus titulares, só faltava Coentrão, lesionado. De resto, até William Carvalho jogou de início mas não foi capitão - não herdou a braçadeira que era de Adrien. Foi Rui Patrício quem desempenhou o cargo neste jogo, veremos se é para continuar, mas para já William não teve esse prémio depois de toda a novela com o West Ham.

Mesmo com todos, o primeiro tempo foi paupérrimo do ponto de vista ofensivo, sem uma oportunidade, sem um remate! O 4X2X3X1 nunca entrou na área de Caio. Piccini teve de sair aos 24" (lesionou-se) e a recomposição não foi fácil: entrou Alan Ruiz para jogar como segundo ponta-de-lança, Battaglia recuou para lateral-direito e Bruno Fernandes passou da posição de n.º 10 para segundo médio. A estrutura não mudou, mudaram os intérpretes mas só se veria fogo na segunda parte.

Pior foi que Mathieu quase estragava tudo aos 41", tentando sair a driblar e perdendo a bola para Edson Farias, que, isolado, atirou ao lado. Perdida incrível e a outra, no primeiro tempo, foi Rui Patrício que a resolveu com Etebo isolado também, mas mais descaído.

O Sporting entrou forte após o intervalo, arranjando forma de impor velocidade e a obrigar a mudanças do sistema do Feirense, até aí muito organizado. Fez o 2-0 e depois resolveu que era preciso congelar a bola. O Feirense reduziu por João Silva, de cabeça, num canto, o Sporting ficou ali entre tentar o terceiro e guardar o que tinha e foi Etebo a empatar o jogo a dez minutos do fim - grande golo, num remate cruzado às malhas laterais interiores, do nigeriano Etebo. Este vai valer dinheiro.

O Sporting partiu à procura do golo, teve um livre à entrada da área que Bruno Fernandes atirou ao lado, mas os homens da casa defendiam-se bem. Entrou Luís Rocha para perder tempo, já nos descontos, e acabou por ser ele a perder a equipa, porque Coates, já a ponta-de-lança, recebeu a bola na área e foi tocado quando se virou para a baliza. Grande penalidade, Bas Dost marcou, os leões ganharam mas não convenceram verdadeiramente. Foi a quinta vitória, mas a terceira pela diferença mínima. De qualquer forma, vai continuar primeiro só com vitórias, o que é importante. Ontem, chegou a estar perto do abismo. Mas salvou-se.