Leão derrotado pelo Marselha e ainda com muito para afinar

N'Jié bisou e mostrou que Jesus ainda tem de trabalhar mais o sistema defensivo. Doumbia reduziu no melhor período dos leões

O Sporting terminou o estágio de uma semana na Suíça com a terceira derrota em quatro jogos realizados. Desta vez foi frente ao Marselha, por 1-2, numa partida realizada na cidade francesa de Evians- -les-Bains.

E mais do que o resultado, que na pré-temporada é afinal aquilo que menos importa, é preciso ter em atenção as muitas afinações que Jorge Jesus ainda tem de fazer em relação à equipa que pretende montar para a nova época. É que o Sporting está ainda longe de ter a sua forma de jogo consolidada, parecendo que muitos dos jogadores estão ainda à procura de perceber os terrenos que pisam.

E uma das questões que mais deverá preocupar Jorge Jesus é na forma como a equipa se organiza defensivamente. É verdade que a ausência do guarda-redes Rui Patrício e do seu médio mais defensivo William Carvalho podem explicar muita coisa, mas o certo é que nas últimas quatro partidas os leões sofreram dez golos e, mais do que isso, permitiram muitas oportunidades aos adversários.

E ontem o Marselha, com jogadores rápidos na frente, criou muitos problemas ao Sporting, cuja defesa foi constantemente ultrapassada em velocidade, sobretudo, durante a primeira parte. Curiosamente, Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão formaram o quarteto defensivo dos jogos disputados durante o estágio em terras suíças, sendo previsivelmente essa a fórmula já definida por Jesus, a qual ainda precisa de muita afinação.

A primeira parte dos leões foi bastante frouxa, até porque a ligação com o ataque - formado por Bas Dost e Alan Ruiz - nunca funcionou, sobretudo porque Bruno Fernandes na direita e Bruno César na esquerda nunca deram profundidade pelos flancos, algo que os laterais também não conseguiram oferecer. Daí que não fosse estranho que o guarda-redes Mandanda apenas por uma vez fosse colocado à prova, só aos 32 minutos, com um remate de Alan Ruiz.

Em contrapartida, o camaronês Clinton N'Jié foi abrindo buracos na defesa leonina através da sua velocidade, sempre bem lançado por Payet e Yousuf Sari. Valeu ao Sporting a atenção do jovem guarda-redes Pedro Silva para que o intervalo chegasse com a desvantagem mínima, resultado de um golo de N'Jié, aos dois minutos, após deixar Coates para trás.

A segunda parte começou com várias alterações no onze leonino e com mais um golo do camaronês do Marselha, que aproveitou uma descoordenação defensiva dos sportinguistas. Só que à medida que o tempo foi passando, o Sporting foi subindo de rendimento sobretudo graças ao dinamismo imprimido por Matheus Pereira na ala direita e Daniel Podence na frente de ataque. A entrada de Doumbia (55") acentuou ainda mais a imprevisibilidade dos leões, que acabaram por reduzir a desvantagem precisamente pelo marfinense, que transformou um penálti conquistado por Podence.

É certo que o Sporting até poderia ter chegado ao empate na parte final do jogo, mas Mandanda evitou que Matheus Pereira marcasse e, quem sabe, assinasse a sua continuidade no plantel.