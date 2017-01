Pub

V. Setúbal apurou-se para as "meias" da Taça da Liga ao vencer o Sporting por 2-1 graças a penálti no último suspiro do jogo

O Vitória de Setúbal garantiu ontem o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga ao vencer o Sporting por 2-1. O final de jogo acabou por ser bastante turbulento, uma vez que no último lance da partida Edinho caiu na área num lance com Douglas, tendo o árbitro Rui Oliveira decidido pela marcação do penálti, perante os protestos dos jogadores sportinguistas.

A decisão acaba por ser duvidosa, mesmo recorrendo às imagens de televisão, mas Edinho é que não se incomodou e transformou o castigo máximo que deu o triunfo e o apuramento aos sadinos. O árbitro deu logo por terminada a partida, tendo de imediato sido rodeado por elementos do banco dos leões que protestaram de forma veemente contra a marcação do penálti, obrigando até a polícia a cercar o juiz da partida para o proteger de algum incidente.

Os sadinos acabam por seguir em frente na prova por terem uma média de idades mais baixa do que o Sporting entre os jogadores utilizados na competição. Este era o terceiro critério de desempate previsto no regulamento, pois as duas equipas chegaram ao final da terceira jornada com a mesma diferença de golos e o mesmo número de golos marcados.

O jogo do Bonfim foi a reedição da final da primeira edição da Taça da Liga, ganha pelo Vitória em 2008 no desempate por penáltis. E a verdade é que os sadinos voltaram a ser mais felizes e até começaram por fazer por isso, pois adiantaram-se no marcador aos 19 minutos através de Frederico Venâncio, que aproveitou a passividade da defesa leonina para, à segunda tentativa, fazer o 1-0. Nessa altura, já a equipa de José Couceiro tinha estado perto de marcar num remate de Nuno Santos que obrigou Beto a grande defesa.

O Sporting era uma equipa sem intensidade de jogo e pouca velocidade. Os remates de Elias e Joel Campbell acabaram por ser a exceção a uma forma previsível de jogar que não criava dificuldades à defesa sadina, que assim controlava os acontecimentos, procurando surpreender o adversário através de bolas em profundidade para João Amaral e Nuno Santos surpreenderem a defesa leonina em velocidade.

Ao intervalo, o V. Setúbal justificava a vantagem, apesar de os leões terem tido mais posse de bola. Jorge Jesus precisava de dar mais velocidade e intensidade no jogo da sua equipa e nesse sentido lançou Bas Dost e Gelson Martins para a segunda parte. É certo que o Sporting passou a ser mais imprevisível graças aos fogachos de Gelson, mas a realidade é que a primeira oportunidade para empatar só surgiu aos 77 minutos por André. Era o aviso para o golo de Elias, que aproveitou um toque de cabeça de Bas Dost após uma bola longa para o ataque leonino.

O empate surgia quase sem saber como, o apuramento estava à vista e até podia ter sido confirmado em dois lances em que André tem perdidas escandalosas. Quando o destino da partida parecia traçado, lá apareceu então o penálti polémico que ditou a eliminação do Sporting. Independentemente da decisão do árbitro, os leões devem queixar-se também de si próprios, por tão fraca produção.