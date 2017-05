Lateral italiano prestes a ser oficializado

Pub

Cristiano Piccini tem 24 anos, jogava no Bétis, foi formado na Fiorentina e deve ser confirmado como reforço leonino nas próximas horas

Cristiano Piccini vai ser jogador do Sporting para as próximas épocas. O italiano já estará em Lisboa, onde terá feito exames médicos e, agora, é uma questão de acordo entre futebolistas e clube leonino visto que, segundo a imprensa desportiva desta segunda-feira, Sporting e Bétis já terão uma base de entendimento que levará o clube de Alvalade a pagar uma verba próxima dos três milhões de euros.



Piccino é um defesa como Jesus gosta, ou seja alto (1,89m) e de grande propensão ofensiva. Schelotto tem assim concorrência no lado direito da defesa leonina, um setor que estava carenciado desde a saída de João Pereira.