Veja os vídeos dos momentos aos 67' e 29'

Joel Campbell recebe na esquerda e cruza para a área, com a bola a chegar a Gelson na cara de Vaná. No entanto, o lance é interrompido por fora-de-jogo do jogador costa-riquenho, numa decisão que deixa algumas dúvidas.

Luís Machado cai na área após choque com Bas Dost e fica a reclamar ter sido afastado com o braço. O árbitro nada assinala.