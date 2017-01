Juve Leo arrasa estrutura e plantel: "Não dignificam as nossas cores"

Pub

Principal claque do Sporting revolta-se contra o momento do clube e ninguém escapa às críticas

A Juventude Leonina, principal claque do Sporting, emitiu um comunicado no qual tece duras críticas e pretende apurar responsabilidades sobre a má época do clube, atribuindo culpas à direção liderada por Bruno de Carvalho, a Jorge Jesus e ao plantel.

"Questionamos a mais valia de alguns jogadores contratados, que nem na distrital têm lugar, em vez de aproveitarem os nossos talentos da formação, que estão a dar cartas em outros clubes", questiona a Juve Leo, referindo-se à estrutura do clube.

Jorge Jesus e a sua equipa técnica, por sua vez, em "alguns casos tomou decisões incompreensíveis e umas quantas vezes egoístas em palavras proferidas, recolhendo os louros para si mesma".

Quanto aos jogadores, a Juve Leo considera que "entram em campo e jogam a passo, sem atitude, sem querer, sem raça". "Todos juntos não dignificam as nossas cores, as cores do Sporting Clube de Portugal", pode ler-se.

Os adeptos esperam, assim, que Bruno de Carvalho e restantes elementos deixem de encontrar desculpas em fatores externos. "A toda a estrutura dizemos que basta de desculpas com arbitragem, basta de desculpas com a sorte ou o azar. Como se costuma dizer: a sorte procura-se. Basta de falar constantemente nas outras equipas, o que realmente nos interessa é o Sporting Clube de Portugal."