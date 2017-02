Juande Ramos, o eleito de Madeira Rodrigues

Pub

Candidato à presidência dos leões viajou para Valência, segunda-feira, na companhia de Ricardo Pina Cabral para fechar a alternativa a Jorge Jesus... tendo chegado a um pré-acordo com o ex-treinador do Real Madrid.

Pedro Madeira Rodrigues esteve em Valência, Espanha, a negociar com Juande Ramos, treinador que escolheu para orientar o Sporting, caso vença as eleições para a presidência do clube no dia 4 de março (sábado).

Segundo apurou o DN, o candidato da lista A viajou ontem de manhã para Espanha, na companhia de Ricardo Pina Cabral, gestor de talentos no seu organograma, para fechar o acordo com o eleito. E espera regressar a Lisboa, na manhã de terça-feira, já com o pré-contrato assinado e pronto a usá-lo como trunfo eleitoral. A revelação está prevista para terça-feira, às 12.30, na sede de candidatura e só um volte face muito grande irá impedir que o pré-acordo com o espanhol seja revogado, disse ao DN fonte conhecedora do processo.

Juande Ramos deixou o comando técnico do Málaga em dezembro de 2016 e está livre para um novo projeto. Já treinou o Tottenham e o Real Madrid, entre outros, tendo ganho duas Ligas Europa, uma Supertaça Europeia e uma Taça do Rei. Tem 62 anos - a mesma idade de Jorge Jesus - e foi eleito treinador do ano, pela UEFA, em 2005-06, quando orientava o Sevilha...

E pode muito bem ser o segundo espanhol a orientar os leões, depois de Fernando Argila, em 1966-67, que acabou por fazer apenas 22 jogos e apenas cinco vitórias.

"Felizmente cheguei a acordo com o treinador que foi a minha primeira escolha. Posso adiantar que é um treinador europeu que vai trazer muitas alegrias aos sportinguistas. É um nome fortíssimo, que já está a trabalhar comigo e com Laszlo Bölöni [diretor desportivo em caso de eleição] para fazer do Sporting campeão", disse Madeira Rodrigues à Rádio Renascença, na segunda-feira, horas depois de ter conversado com o técnico espanhol.

Pékerman, Bielsa e outros...

Caíram assim por terra nomes como José Pékerman, o argentino que treina a seleção da Colômbia, que, segundo soube o DN, foi sondado há uma semana, mas não se mostrou disponível para abandonar os colombianos e abraçar um novo desafio europeu. Marco Silva, Paulo Fonseca, Rui Jorge, Carlos Queiroz e Marcelo Bielsa foram outros nomes apontados como eleitos durante a campanha eleitoral.

O adversário de Bruno de Carvalho na corrida à presidência do Sporting decidiu não apostar em Jorge Jesus, caso vença as eleições de sábado, depois de o atual técnico dos leões ter acedido entrar para a Comissão de Honra do atual presidente leonino. E desde então começou a procurar um treinador "melhor do que Jorge Jesus" e que "aposta na formação" - resta saber é como lhe vai pagar a indemnização caso vença as eleições.

E, já na semana passada, apontou ao pós-jogo com o Estoril como timing para anunciar o seu técnico leonino. "Tenho um argentino, um europeu e um português na minha lista. Marcelo Bielsa é um grande treinador, sem dúvida. É um bom nome. Tenho três nomes, mas, nesta altura, só estou a trabalhar com o meu preferido. Tenho fé de que vou conseguir o meu preferido. Quando tiver um acordo com ele, vou dizer aos sportinguistas", afirmou o candidato, garantindo que qualquer um deles é "fantástico".

Marcelo Bielsa, entretanto, comprometeu-se com o projeto milionário dos franceses do Lille - que, como o DN avançou, deseja William Carvalho para a próxima temporada e tem o português Luís Campos como diretor desportivo. Mas, apesar da opção do irascível argentino, o perfil do treinador desejado por Madeira Rodrigues estava traçado: "Será um treinador que esteja habituado a ganhar, que aposte na formação, que não tenha medo de lançar jovens, que conheça o futebol português e a cultura do Sporting e terá de ser alguém que tenha o condão de recuperar os jogadores do plantel, em termos motivacionais."