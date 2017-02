Juande Ramos ao DN: "Sporting é um bom projeto. Estou muito entusiasmado"

Pub

Treinador espanhol não quer falar do clube leonino até às eleições de sábado (4 de março).

Juande Ramos aceitou ser trunfo eleitoral de Madeira Rodrigues, nas eleições de dia 4 de março, mas não se quer alongar muito nos comentários.

Contactado pelo DN o treinador eleito pelo candidato da lista A, para substituir Jorge Jesus, apenas disse que "o Sporting é um bom projeto" e remeteu para depois das eleições mais declarações:"Estou muito entusiasmado com o projeto. Prometo corresponder às expectativas e recolocar o Sporting no caminho do título. Agora não posso falar mais nada, apenas que me comprometi com o projeto."

Um discurso idêntico ao que gravou para a apresentação desta terça-feira.

O ex-treinador do Real Madrid, Tottenham, Sevilha e Málaga, é conhecido por apostar na formação, mas nem o facto de ir treinar um clube que formou Ronaldo, Figo, Futre, Quaresma e Nani, entre outros, o fez sair do discurso: "Falamos depois das eleições".

O ato eleitoral do Sporting está marcado para sábado e tem dois candidatos à presidência. Madeira Rodrigues e Bruno de Carvalho, o atual presidente do clube, que pretende continuar a aposta em Jorge Jesus.