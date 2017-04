Jorge Jesus:"O resultado ajusta-se"

Pub

O técnico do Sporting falou na zona de entrevistas rápidas após o empate frente ao Benfica (1-1), a contar para 30ª jornada da Liga Nos

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, diz estar "contente com a exibição, mas não com o resultado, ambas as equipas fizeram um bom jogo, mas a haver um vencedor teríamos de ser nós uma vez que as oportunidades de golo mais claras foram da nossa parte".

Questionado se acha o resultado justo e sobre a atuação de Paulo Oliveira e Jefferson, o treinador leonino considera que o resultado é ajustado porque "não marcamos quando tivemos oportunidades para tal, o Benfica teve o golo e nós tivemos mais duas oportunidades pelo Bas Dost (...) o Paulo Oliveira esteve bem, nos lances divididos foi muito forte, o Jefferson também esteve bem".

Jorge Jesus conclui que " foi um espetáculo bonito, os adeptos estiveram bem e espero que continue assim depois do jogo".