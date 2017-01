Jorge Jesus:"Nunca quebrei um projeto nem vou quebrar"

Pub

Treinador do Sporting avisou, antes da conferência de imprensa, esta sexta-feira, que não ia responder a perguntas que não fossem relacionados com o jogo de sábado ou especulações...

Jorge Jesus recusa colocar o lugar à disposição, caso o Sporting perca com o Marítimo, no sábado, na Madeira: "A minha resposta está dada pelo presidente...Nunca quebrei nenhum projeto nem vou quebrar!"

Mas sente que está a ser empurrado para fora do Sporting?

"Não percebo bem a pergunta. Os resultados não são os melhores. O resto é um juízo de valor. Em relação ao projeto do Sporting, foi clarificado pelo presidente hoje. Independentemente da época desportiva, tem continuidade. Sou um treinador de projeto, e como lhe disse também tenho durante a minha carreira situações que não foram tão boas. Mas isso cabe a mim e aos jogadores, para ultrapassarmos esta situação todos juntos. O Sporting não está fora da corrida. Se está em terceiro tem de pensar no segundo lugar e defender ainda a possibilidade de uma segunda volta forte", respondeu o treinador leonino.

Jesus recusou ainda a ideia de ser uma época falhada e disse que ainda há muito para ganhar: "Falhada totalmente não. Mas temos que assumir responsabilidades e eu, como treinador, tenho que as assumir. Não é a primeira vez que tenho um ciclo menos bom, já tive alguns. Para o quebrar, temos que contar com todos, os mais importantes são os jogadores. Fizemos um primeiro ano espetacular, criamos expectativas muito altas e essa responsabilidade tem que ser do treinador. Confio plenamente em todos os jogadores. A questão emocional é muito importante e precisamos de a recuperar, mas precisamos dos adeptos."

A seguir à eliminação dos leões, em Chaves, Bruno de Carvalho foi ao balneário e terá gritado com os jogadores. Algo que os capitães, Adrien e William, confirmaram em parte ao admitir que o presidente tinha ido ao balneário e falado num tom "normal". Confrontado com isso, Jesus deu a visão dele. "Os presidentes, como é normal, vão antes e depois dos jogos ao balneário. Como vocês sabem, eu não podia estar. O presidente, depois de todos os jogos, desabafa comigo. Como eu não estava, desabafou com os dois capitães de equipa. O presidente é a autoridade máxima, tem todo o direito de o fazer e fê-lo com os dois jogadores porque o treinador não estava. O presidente é a autoridade máxima, tem todo o direito de o fazer e fê-lo com os dois jogadores porque o treinador não estava", defendeu o técnico.

Já sobre o jogo do Marítimo "é difícil" por algumas questões: "Primeiro, temos pontos em atraso e não podemos perder mais pontos; segundo, vamos jogar contra uma equipa que é forte na Madeira. Portanto, mesmo com essas condicionantes, temos plenas convicções que vamos disputar o jogo, sabendo que o Sporting precisa de vencer".

Jorge Jesus começou a conferência com um ponto prévio: " Antes de mais, queria dizer que estou aqui para fazer uma antevisão de um jogo e, com respeito aos jornalistas, todos os outros temas que sejam fora da esfera do jogo eu posso responder, mas nunca na esfera das especulações..."