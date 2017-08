Jorge Jesus tenta atingir feito inédito em Guimarães

Pub

Em 16 épocas na I Liga, o treinador leonino nunca iniciou um campeonato sem sofrer golos nas três primeiras jornadas

Jorge Jesus procura hoje (18.15, Sport TV1) em Guimarães conseguir, pela primeira vez nas 16 épocas que iniciou como treinador na I Liga, ultrapassar a 3.ª jornada do campeonato sem que a equipa que orienta sofra qualquer golo.

Esta época, o técnico tem elogiado bastante o setor defensivo do Sporting, que diz estar "muito forte", o que é comprovado com o facto de não ter sofrido golos nos jogos oficiais já realizados - Desp. Aves e V. Setúbal para a Liga e na receção ao Steaua Bucareste para o play-off da Champions. Aliás, o treinador revelou mesmo na conferência de imprensa de ontem a explicação para essa eficácia: "Tenho privilegiado o treino do sistema defensivo nestas semanas que levamos de trabalho."

Os frutos podem ser colhidos já esta noite no Estádio D. Afonso Henriques, se Rui Patrício continuar sem sofrer golos, o que representará um feito inédito para Jorge Jesus. Curiosamente, a época passada foi aquela em que esteve mais próximo de completar três jornadas de imbatibilidade, objetivo que só foi falhado ao terceiro jogo, em Alvalade, com o FC Porto, quando o central brasileiro Felipe abriu o marcador aos oito minutos, numa partida que o Sporting venceu por 2-1.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Guimarães é casa maldita

A visita a Guimarães é um jogo de alto risco para Jorge Jesus, que nas últimas três deslocações ao estádio do Vitória não conseguiu melhor que empates: duas ao serviço dos leões e uma no comando do Benfica.

O mesmo aconteceu nos três últimos duelos com o homólogo Pedro Martins, em que Jesus não foi além de igualdades. Em fevereiro de 2016, a zero com o Rio Ave, em Alvalade, e na época passada, já com Pedro Martins a liderar os vimaranenses, registaram-se igualdades 0-0 em Lisboa e 3-3 em Guimarães.

Tratam-se de duas barreiras que Jesus vai tentar quebrar, cerca de dez meses e meio depois de ali ter vivido uma das tardes mais desesperantes da carreira, pois aos 70 minutos o Sporting vencia o Vitória por 3-0, acabando depois por se deixar empatar nos 16 minutos finais para desespero do treinador.

O histórico de Jesus em Guimarães também não é famoso, pois em 15 jogos para o campeonato apenas ali conseguiu vencer quatro vezes, empatou cinco e perdeu seis. Ainda assim, grande parte deste registo negativo foi construído nos sete jogos anteriores a ser contratado pelo Benfica, altura em que tinha apenas vencido uma vez pela U. Leiria (0-3) e empatado a zero com V. Setúbal e Sp. Braga. As restantes três vitórias na Liga foram pelos encarnados.

E foi de águia ao peito que ali venceu pela última vez. Foi a 22 de setembro de 2013, graças a um golo de Óscar Cardozo, num jogo que ficou marcado por uma agressão de Jesus a um polícia, quando tentava evitar que um adepto fosse detido por ter invadido o relvado. O técnico foi suspenso por 30 dias, tendo ainda pago uma multa de mais de cinco mil euros. Na justiça civil foi condenado ao pagamento de 25 mil euros a instituições de solidariedade social e 500 euros ao polícia agredido, por ter sido dado como provado o facto de ter praticado os crimes de coação e resistência à autoridade.

Já o Sporting apenas ganhou 50% dos jogos que disputou para a Liga em Guimarães: 36 triunfos em 72 partidas, com 14 vitórias minhotas. A última vez que os leões levaram os três pontos foi à 10.ª jornada da época 2013-14, golo de Slimani. Este foi, aliás, um dos três triunfos nas últimas dez épocas.