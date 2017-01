Jorge Jesus suspenso por 15 dias

Pub

Em causa a expulsão no final do jogo com o VIt.Setúbal, após eliminação do Sporting da Taça da Liga.

Jorge Jesus foi suspenso por 15 dias, na sequência da expulsão em Setúbal, após a eliminação dos leões da Taça da Liga, segundo o jornal Record.

Já após o fim do jogo, o treinador recebeu ordem de expulsão, na sequência dos protestos dos elementos sportinguistas junto do árbitro, devido ao penálti assinalado a favor dos sadinos, depois dos 90', que deu o triunfo à equipa de José Couceiro.

Por estar suspenso preventivamente, Jesus falhou a última partida dos leões, com o Feirense e vai assim falhar o banco no duplo encontro com o Chaves, primeiro no sábado, para a Liga, e depois no dia 17 para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

O regresso ocorrerá, assim, no dia 21, frente ao Marítimo.