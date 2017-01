Jorge Jesus quer a Taça da Liga

Pub

A partida com o Vit. Setúbal joga-se esta quarta-feira às 20h15, no Estádio do Bonfim.

Jorge Jesus quer passar à final four da prova da Taça da Liga. E para isso tem de vencer o Vit.Setúbal, quarta-feira (20-15), para não depender de terceiros. "Primeiro foi o jogo com o Varzim e vencemos, agora o Vitória de Setúbal e queremos vencer para estar no Algarve. Vivemos com vitórias desportivas e é dentro desta ideia que pensámos o jogo de Setúbal", afirmou o técnico leonino à Sporting TV.

"Temos duas vitórias, precisámos da terceira e portanto para além da vitória precisámos de um resultado que nos permita passar a fase de grupos. É uma competição que queremos disputar a final e é nesse registo que temos feito os treinos. Todas as equipas tiveram paragem, mas sentimo-nos confiantes, a equipa tem dado boa resposta e estamos confiantes. Vamos disputar um jogo difícil com a convicção que vamos passar este obstáculo", disse Jesus, antes de elogiar os adeptos: "Os adeptos têm sido incansáveis, têm estado em todas as frentes e esperamos que assim seja também."

O Sporting vai entrar numa fase com muitos jogos, mas Jesus só pensa partida a partida: "Vamos entrar numa fase importante, uma equipa que está nas três frentes em Portugal está sujeito a isso, mas é isso que queremos. Vamos fazer contas jogo a jogo, agora é a Taça da Liga, depois é o campeonato. O futuro é importante, mas o presente é mais."