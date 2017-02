Jorge Jesus: "Quem ganhou este jogo foi o Casillas"

Pub

Treinador disse que o resultado certo seria o empate, queixou-se da arbitragem e reforçou que o Sporting está fora da corrida ao título.

Mal Hugo Miguel apitou para o final da partida, Jorge Jesus dirigiu-se a Casillas para o felicitar pelas defesas que seguraram o triunfo do FC Porto.

Na zona de entrevistas rápidas, o técnico confirmou o que as imagens mostraram. "Quem ganhou este jogo foi o Casillas. Duas grandes paradas. É um grande guarda-redes, que está ali para defender. Disse-lhe que foi ele quem ganhou o jogo", revelou.

O treinador teceu algumas críticas a Palhinha, que jogou na vez do castigado William. "Antes de mais, foram duas grandes equipas, a quererem ganhar. O FC Porto foi melhor na primeira parte, porque o Palhinha não levou o guião certo para se poder enquadrar, perdeu-se na primeira meia hora. Ao intervalo recompusemos toda uma estrutura em função daquilo que queríamos. O FC Porto fez dois golos, em situações que o Sporting podia ter anulado facilmente. Na segunda parte pusemos o adversário sem condições para criar jogo ofensivo", referiu.

Jesus justificou ainda a aposta em Matheus no onze. "O Matheus já tinha jogado num jogo com o FC Porto, que nós ganhámos, e aí jogou muito bem. O Bruno [César] estava lesionado, magoou-se durante a semana. Não tinha muitas soluções para aquele lugar. É um jovem. O Sporting teve seis da formação no onze e 10 da formação na convocatória. Isto paga-se, claro", assinalou.

Já na sala de imprensa, o treinador leonino frisou que "não ganhou a melhor equipa" e que "o resultado certo era o empate". E voltou a dizer que o Sporting já não tem hipóteses na corrida ao título. "O FC Porto tirou-nos da luta pelo 1.º lugar", destacou.

Jesus queixou-se ainda da arbitragem, considerando que existiu uma "falta nítida sobre o Palhinha" no lance do segundo golo do FC Porto e que Hugo Miguel poderia ter assinalado penálti numa jogada em que Adrien remata contra o braço de Corona.