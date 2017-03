Pub

Treinador do Sporting abordou queixas do Benfica e fez a antevisão do jogo com o Nacional (sábado, 18.15, Sport TV).

Bruno de Carvalho, que acusou o Benfica de ser o rei das queixinhas, e Jorge Jesus concorda que as queixas do clube da Luz compensam. "Eles julgam que sim [sorriso]. É uma forma de te quererem calar. Mas o nosso presidente já falou e falou muito bem. Ele esteve à altura dos queixinhas", atirou o treinador do Sporting, na antevisão ao jogo com o Nacional.

E quando instado a comentar o encontro com Luís Filipe Vieira, Jesus, riu-se e respondeu fugindo do cerne da questão: "Estamos aqui para fazer o lançamento do jogo. Mas... Está então a falar do meu passado. Foi um presidente com quem trabalhei durante seis anos, como trabalhei com vários. Tive sempre uma boa relação com todos eles e, com o presidente do Benfica, é exatamente a mesma coisa. Quando estava no Benfica, também cumprimentava o presidente do FC Porto. A minha relação com as pessoas é uma coisa, com os clubes é outra. Felizmente, o meu pai ensinou-me a respeitar sempre o próximo e eu faço-o."

O próximo jogo dos leões é sábado, com o Nacional, "uma equipa que está a lutar para não descer e para quem que todos os jogos são uma final". Mas os leões querem "ter um bom comportamento, boa qualidade de jogo e aliar isso a uma vitória para dar aos adeptos".

Depois mostrou-se feliz com a convocatória do goleador holandês para a seleção: "O Bas Dost pode procurar o título individual de melhor marcador, mas há a equipa a trabalhar com ele para isso. Há concorrência de qualidade, embora seja um objetivo."

E, por entre elogios ao "grande departamento médico", lamentou a ausência do capitão. "O Adrien esteve esta época quase 4 meses sem jogar. A recuperação está boa, pelo que me dizem. Mas esta lesão obrigou-me a alguns ajustes, experiências... não direi inventar, porque quem joga tem qualidade. Mas acertei, o Bryan e o Bruno têm estado muito bem", respondeu.