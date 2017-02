Jorge Jesus obrigado a dar voz aos miúdos da formação

Pub

O técnico lançou mais jovens quando estava no Benfica, mas em Alvalade utilizou bem mais jogadores formados no clube.

Jorge Jesus garante que, na segunda metade desta época, o Sporting "está a dar um passo atrás para dar dois à frente". Esta ideia tem que ver com a aposta nos jogadores oriundos da formação do clube, que obrigaram a uma mudança de rumo, depois de várias contratações no início de época se terem revelado um fracasso.

Foi nesse sentido que o treinador dos leões assumiu, na antevisão ao jogo com o Moreirense, essa mudança de política desportiva. "A estratégia de que eu e o presidente estamos imbuídos é a de valorizar a formação e equilibrar com a prospeção", assumiu. Talvez por isso tenha lembrado após a derrota no clássico perdido com o FC Porto, no Dragão, que a sua equipa era "muito jovem", pois tinha "seis jogadores da formação nos 18 convocados", algo que, em sua opinião, "paga-se um bocadinho caro".

Longe parece estar a teoria expressa por Jesus em janeiro de 2014, ainda no Benfica, quando questionado sobre se estaria na formação o substituto de Matic, então transferido para o Chelsea. "Na formação? Só nascendo dez vezes", disse na altura, uma frase que causou enorme impacto e que teve resposta de Filipe Nascimento e Bernardo Silva, que na altura estavam nos juniores.

Numa época e meia em Alvalade, Jorge Jesus tem tido o mérito de aproveitar alguns dos produtos da formação leonina, todos eles lançados na primeira equipa pelos treinadores que o antecederam. Os mais recentes são Daniel Podence, que acabou por ser importante no triunfo de anteontem em Moreira de Cónegos, e ainda João Palhinha, o único lançado por Jesus na primeira equipa do Sporting, depois de um ano e meio emprestado: primeiro ao Moreirense de Miguel Leal e já nesta época ao Belenenses.

Desde que está no Sporting, Jesus já teve ao seu dispor 14 jogadores formados no clube, sendo destes Carlos Mané, Tobias Figueiredo e André Martins os únicos que não fazem parte do plantel, para o qual foi contratado nesta época o veterano guarda-redes Beto.

Curioso é que, nas seis temporadas em que esteve no Benfica, Jesus lançou 12 jogadores oriundos das camadas jovens, dos quais André Gomes foi a aposta mais consistente, totalizando 41 jogos, embora apenas 14 a contar para a Liga. Também Nélson Oliveira, Ivan Cavaleiro e Roderick Miranda mereceram a confiança do técnico em mais de uma dezena de jogos. Os restantes foram apenas apostas esporádicas, normalmente em partidas com pouca responsabilidade.

Na Luz, utilizou ainda outros jogadores oriundos das camadas jovens, destacando-se Rúben Amorim, a quem se juntaram Sílvio, Miguel Vítor e Paulo Lopes.

Entre os jogadores nascidos na Academia do Sporting, Gelson Martins, com 75 jogos, é o mais utilizado por Jorge Jesus, logo seguidos por Rui Patrício (72), Adrien Silva (69) e William Carvalho (67). Estes quatro jogadores são intocáveis para o técnico sportinguista, tal como era João Mário, que após 46 jogos sob o seu comando rumou ao Inter Milão. À beira de se estrear no Sporting pela mão de Jesus está Francisco Geraldes, médio de 21 anos, que regressou do Moreirense em janeiro para incorporar a nova política desportiva do leão.