Jorge Jesus: "Não é fácil ganhar em Guimarães"

Treinador dos leões disse esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que o adversário de sábado "é um clube diferente". Não pensa no Steaua e garante ausência de William Carvalho

Jorge Jesus reconheceu esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que o Sporting vai ter um jogo muito difícil frente ao V. Guimarães, no sábado (18.15). "É um clube especial, que conheço bem e que já treinei. Tem uma identidade e uma massa associativa com grande paixão. É um clube diferente nesse aspeto, ao nível dos três grandes. Não é fácil ganhar em Guimarães para qualquer equipa. Já tem estes pormenores todos, mais a qualidade dos jogadores", frisou o treinador leonino.

Embora os verde e brancos tenham um encontro decisivo três dias depois, que vai definir a entrada ou não na fase de grupos da Liga dos Campeões, Jesus recusou comparar as duas equipas, para manter o foco na visita aos minhotos. "Cada um tem os seus defeitos e virtudes. O V. Guimarães é uma boa equipa, o Steaua é outra equipa, de outra competição", atirou.

Acerca de William Carvalho, que está a contas com uma mialgia na face anterior da coxa, disse que o médio internacional português vai falhar o jogo. "Se o William não tem treinado e o boletim clínico já informou, ninguém tem dúvidas do que se passa. Ninguém tem dúvidas sobre a qualidade do departamento clínico do Sporting. Quem tem problemas físicos não treina, ou então pode trabalhar limitado. Lesionou-se há sensivelmente três dias, na manhã do dia em que jogámos com o Steaua [terça-feira]. O boletim clínico está aí. O William é como outro jogador qualquer, pode estar lesionado. É um jogador que, neste momento, está fora de jogo", revelou.

Sobre as dificuldades em apontar golos, justificou-as com a falta de entrosamento entre os homens do ataque, comparativamente com os rivais. "Parece que já passou muito tempo mas não passou, estamos a trabalhar há oito semanas... Se compararmos com os rivais, um deles não joga junto há oito semanas, joga há oito anos! Tudo isto estabelece defeitos e virtudes, estamos numa fase de aprendizagem. Eu estou a conhecer melhor os jogadores e eles estão a conhecer as ideias da equipa. Em relação ao setor defensivo, há jogadores que, mesmo estando aqui há pouco tempo, já mostram uma valorização em relação à época passada", afirmou Jorge Jesus.