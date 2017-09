Jorge Jesus irónico: "Este grupo é fraquinho"

Pub

Treinador dos leões reagiu com ironia quando lhe perguntaram sobre as possibilidade de o Sporting passar aos oitavos de final da Liga dos Campeões

"Da forma que está a colocar a pergunta parece que estamos num grupo fraquinho. Este grupo é um grupo fraquinho, temos a possibilidade de fazer muitos pontos... Fizemos uma eliminatória a pensar que íamos estar entre os melhores e calhámos com os melhores. Amanhã é com o Olympiacos, temos todas as possibilidades de pontuar, da mesma forma que o Olympiacos tem. Temos de pensar jogo a jogo", respondeu Jorge Jesus, quando questionado sobre as possibilidade do Sporting em seguir em frente num grupo que contempla igualmente Barcelona e Juventus.

Acerca da estratégia a utilizar, JJ adiantou que "o Sporting tem de jogar dentro daquilo que fez em Bucareste". "O jogo depois é que vai ditar o que acontece. Se não conseguirmos, as coisas complicam-se. O Olympiacos tem, principalmente, um setor ofensivo de muita qualidade", acrescentou, desvalorizando o ambiente do estádio do adversário desta terça-feira (19.45): "Isso é o que influencia menos, na minha opinião. Jogar em casa é sempre um fator que favorece, mas o determinante aqui é a forma como se pode entrar neste jogo, momentos para saber explorar. A qualidade. O ambiente é importante, mas os jogadores é que são determinantes."