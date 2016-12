Pub

Leões sofreram para marcar no Restelo

Um golo de Bas Dost já em tempo de descontos garantiu a vitória do Sporting no estádio do Restelo, quando muito já esperavam o empate.

O Sporting teve sempre muito mais posse de bola, mas revelaram-se muito perdulários no ataque, onde Bas Dost foi uma sombra do que costuma ser, pelo menos até aos derradeiros segundos do jogo.

O Belenenses, refira-se, também teve algumas ocasiões para marcar, mas o Sporting teve em Beto um guarda-redes à altura de Rui Patrício, que não jogou por lesão.

Veja o resumo do jogo:

Com este resultado, os leões continuam a oito pontos do líder Benfica, ocupando a quarta posição.

Eis os onzes iniciais:

Belenenses: Joel Pereira, João Diogo, Gonçalo Silva, Gonçalo Brandão, Florent, Yebda, André Sousa, Vítor Gomes, Sturgeon, Camará e Bernardo Dias.

Sporting: Beto, Esgaio, Coates, Douglas, Jefferson, Gelson, William, Adrien, Bryan Ruiz, Alan Ruiz e Bas Dost.