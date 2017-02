Jorge Jesus está de volta ao palco dos maiores pesadelos

Pub

Só nas duas últimas épocas o técnico conseguiu os únicos triunfos no Dragão para o campeonato. Em 19 visitas perdeu 19 vezes

Jorge Jesus regressa amanhã ao Estádio do Dragão (20.30, Sport TV1) onde irá jogar uma cartada decisiva para o futuro do Sporting, pois apenas o triunfo recoloca a equipa na luta palmo a palmo pelo segundo lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões, e permitir-lhe-á ainda continuar a sonhar com a conquista do título.

O facto de ter vencido nas duas últimas visitas ao FC Porto a contar para a Liga - uma pelo Benfica (2-0) e outra pelo Sporting (3-1) - dá algum alento a Jorge Jesus, que viveu alguns dos maiores pesadelos da sua carreira nas Antas e no Dragão - em 19 jogos, venceu apenas três, empatou quatro e perdeu doze.

Foi no antigo estádio portista que Jorge Jesus teve uma estreia bastante amarga nas visitas ao FC Porto - faz 21 anos no dia 10 de fevereiro que o Felgueiras foi goleado por 6-2. Parecia um sinal para o que se iria passar nas seis épocas seguintes, nas quais foi sempre derrotado no comando de Estrela da Amadora (duas vezes), V. Setúbal, V. Guimarães, U. Leiria e Belenenses.

Só em 2007-08, na sua segunda época no Restelo, Jesus deixou o Dragão com um ponto, fruto do empate a uma bola graças a um golo de José Pedro, que anulou a vantagem portista alcançada por Hélder Postiga. Na temporada seguinte alcançou o mesmo resultado no comando do Sporting de Braga, num jogo que voltou a estar em desvantagem (Ernesto Farías), mas acabou por empatar graças ao golo do brasileiro Edimar.

A maior humilhação

Em 2009-10, Jesus assumiu o comando técnico do Benfica... só que foi pelas águias que, curiosamente, viveu os piores pesadelos no Dragão. Começou com uma derrota por 3-1 na penúltima jornada, quando em caso de empate se sagrava campeão, adiando assim a festa para a última ronda. O pior veio seis meses depois, quando na 10.ª jornada, a 7 de novembro de 2010, viu o Benfica ser goleado por 5-0, naquela que terá sido a maior humilhação da sua carreira.

Os dragões, liderados por André Villas-Boas, contaram com Falcao e Hulk imparáveis (dois golos cada um) para destroçar por completo a defesa benfiquista, que tinha David Luiz como defesa-esquerdo e que ficou sem Luisão, expulso aos 66 minutos. Foi Silvestre Varela a iniciar o desastre benfiquista, que originou uma onda de críticas cerradas a Jorge Jesus, que vivia um horrível início de temporada.

"Na primeira parte, o FC Porto fez três golos em quatro ocasiões. A partir daí tudo se complicou, o Luisão foi expulso, o FC Porto soube ganhar a vantagem e obrigar o Benfica a correr. Com o tempo fez o quarto e o quinto golo", justificou o técnico, admitindo o fracasso da opção de colocar David Luiz a lateral-esquerdo "para dar conta de Hulk com a sua velocidade".

Nesse jogo começou uma espécie de trauma nestes clássicos, que até foi agudizado após vencer pela primeira vez na visita ao rival por 2-0 - golos de Fábio Coentrão e Javi García - na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Só que essa vantagem de nada valeu porque os dragões dariam a volta à eliminatória.

Adeus ao título de joelhos

A outra noite de pesadelo no Dragão não acabou em goleada, mas custou um título aos... 90+2 minutos. Um triunfo daria o título ao Benfica a uma jornada do fim e as coisas começaram bem com um golo de Lima, mas um autogolo de Maxi Pereira recolocou a igualdade com que se chegou ao intervalo.

O resultado era bom para Jesus, que na última jornada teria a possibilidade de conquistar o título na Luz. Só que o improvável Kelvin fez rebentar a festa portista, ficando célebre a imagem de Jesus ajoelhado no relvado, incrédulo com o que estava a acontecer. O FC Porto arrancava para a conquista do campeonato, numa época em que Jesus perdeu as finais da Liga Europa e da Taça de Portugal em duas semanas.

Nas três visitas seguintes, duas derrotas e um empate. A igualdade a zero, em 2013-14, acabou por ser feliz para Jesus, que viu o Benfica apurar-se no desempate por penáltis, seguindo em frente para a final da Taça da Liga. Era uma época de sonho para os encarnados, que conquistaram tudo a nível interno, enquanto o FC Porto se afundava numa crise. Ainda assim, na última jornada, já campeão, o Benfica perdeu 2-1 no Dragão.

No seu último ano na Luz, Jesus alcançou a segunda vitória na casa dos portistas por 2-0, graças a um bis de Lima. Foi o seu primeiro triunfo em jogos do campeonato, que acabou por ser importante na conquista do título. Finalmente, na época passada, já no comando do Sporting foi vencer ao Dragão (3-1) pela segunda vez consecutiva. Um bis de Slimani e um golo de Bruno César derrotaram o FC Porto. Agora, regressa ao Dragão no comando dos leões, só que as posições estão invertidas - o Sporting está quatro pontos atrás do rival, pelo que só o triunfo interessa para que Jesus renasça numa época que parece perdida.