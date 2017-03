Jorge Jesus não quer que Jorge Sousa se iluda

Pub

Treinador do Sporting voltou a falar sobre o árbitro do clássico, que vai voltar a apitar os leões no embate desta jornada frente ao V. Guimarães.

Na antevisão da jornada que assinala o regresso de Jorge Sousa aos jogos dos leões, Jorge Jesus não teve problemas em voltar a falar do trabalho do árbitro portuense no clássico da Luz, entre Sporting e Benfica.

O treinador foi várias vezes interpelado sobre essa questão, depois de, no passado, já ter criticado por diversas vezes a arbitragem dessa partida. E deixou uma mensagem a Jorge Sousa.

"O que quero é que aquele jogo (que terminou com o triunfo do Benfica por 2-1) não iluda a equipa de arbitragem, porque houve alguém a dizer que oficialmente a UEFA tinha dado razão à equipa de arbitragem, o que não é verdade", disse Jesus.

De acordo com Jesus, foi um jogo determinante na carreira do Sporting: "Podíamos ter saído do Estádio da Luz um ponto à frente ou, pelo menos, só dois atrás e saímos com cinco. Aquele jogo quebrou-nos emocionalmente, porque somos pessoas e humanos e sentimos que fomos melhores e não merecíamos ter saído com cinco pontos de atraso".

Jorge Jesus disse ainda que os árbitros erram, tal como os treinadores, mas que têm de aproveitar esses erros para melhorar o seu desempenho. "Aquilo que estou a dizer é que o Jorge Sousa, como o treinador Jorge Jesus, também erra, e espero bem que aqueles erros sirvam para ele melhorar, porque ele é dos melhores árbitros e eu confio inteiramente nele", referiu.

Na receção aos vimaranenses, o trabalho de Jorge Sousa será fortemente escrutinado, num encontro em que Jesus não espera facilidades.

"Vai ser um jogo dividido. O Sporting vai ter de ter muita qualidade para levar de vencida a equipa do Vitória. Temos a certeza de que o jogo vai ser dividido, até porque o Sporting tem picos altos de grande qualidade diante de equipas que também querem ganhar. Os últimos jogos dão-nos confiança, vai ser um jogo de emoção e de qualidade", disse o treinador do Sporting.