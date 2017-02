Jorge Jesus devolve Bas Dost à marca de penálti

Pub

Holandês nunca tinha marcado um penálti na vida? Não é bem assim...

Bas Dost continua a correr como outsider pela Bota de Ouro para melhor marcador europeu de 2016-17. O holandês fechou o triunfo do Sporting no Estoril, por 2-0, com o seu primeiro penálti da temporada, que lhe rendeu o 18.º golo na I Liga - o equivalente a 36 pontos na tabela europeia, um golo só atrás dos "tubarões" Cavani, Aubameyang, Messi, Higuaín, Dzeko e Lewandowski. Jorge Jesus realçou a importância de Bas Dost também marcar penáltis, ele que assumiu a responsabilidade perante a ausência de Adrien Silva. "99% dos jogadores que lideram a lista de goleadores dos seus campeonatos são os marcadores de penáltis", lembrou o treinador, antes de revelar uma conversa curiosa com o avançado.

"Bas Dost nunca marcou um penálti na vida dele, quando chegou disse que não queria nem sabia. Disse-lhe: "Vou ensinar-te? e já está a marcar", realçou. Mas um olhar pela carreira de Bas Dost sugere que a história não será exatamente assim: o holandês não só já marcou alguns penáltis como até parece bem eficaz.

Segundo dados do portal Transfermarkt, Bas Dost marcou nove penáltis em jogos oficiais na carreira... e não falhou nenhum. Em 2011-12 revelou-se especialista, ao marcar seis pelo Heerenveen na liga holandesa. No entanto, nos últimos quatro anos só houve de facto exemplo de mais um golo de penálti, pelo Wolfsburgo, na época passada, numa vitória sobre o Hertha.

Resta saber se Bas Dost não marcou mais penáltis por opção dos treinadores ou se o próprio não quis assumir a marcação. No entanto, se quiser continuar a lutar pela Bota de Ouro, a marca dos 11 metros poderá dar muito jeito no resto da época. A ele e ao Sporting.