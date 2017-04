Jorge Jesus: "De certeza que amanhã serei amigo do Rui Vitória"

Pub

O treinador do Sporting esteve presente no Fórum de treinadores, onde foi homenageado

Jorge Jesus esteve esta terça-feira no Fórum de treinadores, que decorre em Gondomar, e recebeu uma homenagem por ter alcançado a fasquia de 500 jogos no primeiro escalão do futebol português, prémio que foi entregue por Toni.

O treinador do Sporting aproveitou também para falar sobre os despiques com treinadores rivais, salientando que são naturais, visto serem reflexo da rivalidade entre os clubes.

"Muitas vezes olham para mim e sei que não percebem, mas quando estás a treinar um grande clube e lutas pelo título, tens de fazer mind games. A importância da comunicação é brutal. Já tive mind games com o Vítor Pereira e o André Villas-Boas e hoje somos amigos. Tenho a certeza que amanhã serei amigo do Rui Vitória", disse Jesus.

O treinador de 62 anos fez questão de entregar o prémio de homenagem a Ferreirinha pela sua carreira no futebol português e relembrou os tempos em que trabalhou com o técnico. "Este senhor foi meu treinador na 1.ª Divisão no Riopele", realçou, acrescentando de forma bem-humorada: "Com o Ferreirinha, era o Jesus e mais 10".