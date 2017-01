Jorge Jesus: "André Pinto é um dos bons centrais portugueses"

Pub

Treinador do Sporting elogia central do Sp. Braga e admite a contratação. Em entrevista, revelou ainda como quer emagrecer o plantel.

Jorge Jesus quer um plantel de 23 jogadores, com três guarda-redes. Em entrevista à Sporting TV, o treinador leonino falou sobre a limpeza de balneário e alguns regressos. "Já veio o Palhinha e agora penso que vão regressar mais dois jogadores (Francisco Geraldes e Podence), que começaram a pré-época comigo. Não é muito difícil perceber quem são... Há um contencioso com os clubes onde estão e por isso há que ter paciência, que vai ser resolvido", disse Jesus.

"Não é a primeira vez que fazemos reajustes no plantel. Por esta altura, no ano passado, foi ao contrário: contratámos seis jogadores. Este ano a política é outra, a equipa já não está em todas as competições para ter um plantel de 27 jogadores mais três guarda-redes e achámos por bem pois o nosso plantel foi feito em cima do fecho do mercado em que tivemos de ir à procura de alguns jogadores que chegaram com muita vontade e ilusão, pensando que poderiam ser as primeiras opções, Markovic, Joel, Elias. Não foram e neste momento há interesses coletivos e interesses individuais, mesmo não jogando tanto têm mercado e estão a ser solicitados para fazerem parte de outros projetos. Eu e o presidente estamos a trabalhar em cima disso", revelou.

Quanto a Markovic teve dois problemas no Sporting. "De um lado joga Gelson que teve uma abertura de campeonato espetacular e do outro lado o Bryan (Ruiz), que também fez um campeonato espetacular e esses dois problemas fizeram com que Markovic não se afirmasse. Veio do Liverpool a pensar que chegava aqui e jogava, não jogou... começou a perceber que dificilmente jogava e procurou um compromisso individual, e procurou outro caminho", defendeu o técnico.

E o André Pinto? "O André Pinto não é nosso jogador, é do Sp. Braga... é um jogador com muito valor. Mas é uma questão que já não passa por mim, a contratação dos jogadores é com o presidente. Tecnicamente sou eu e juntamos as ideias, posso dizer que é um dos bons centrais portugueses e está adaptado ao futebol português, é português e pode acrescentar mais valor à equipa. Se se concretizar também já é a pensar um pouco no futuro, na próxima época", avisou, para que não haja dúvidas da continuidade.

Rúben Semedo, Gelson e Bas Dost

E respondeu aos críticos, que o acusam de não ligar à formação: "Depois do fecho do mercado vou ficar com um plantel de 23 com 10 jogadores da Academia (...) Desde que cheguei ao Sporting apostei no Rubén Semedo e Gelson. Num ano coloquei dois jogadores da formação a titular, um até estava no Réus e ninguém sabia que existia. Eu chamei-o e disse-lhe que ia seis meses trabalhar para outro clube e depois eu ia buscá-lo, e fui, porque eu via qualidade nele. E agora ninguém tem dúvida alguma. E o Gelson... Tomara eu para o próximo ano colocar dois jogadores efetivos da formação. Por dois jogadores da formação efetivos da equipa demora entre dois a cinco anos, o Sporting pôs dois num ano..."

E há ou não dependência Bas Dost? "O Bas Dost está bem diferente daquilo que chegou. Ainda é um jogador que joga muito distante do portador da bola... e nós temos vindo a criar nele novos hábitos de posição e de ligação com a equipa, como fizemos com Slimani, quando joga de costas para a baliza, as sua capacidade técnica e reforçando o que ele tem de bom, que é um grande finalizador e por isso é o melhor marcador do campeonato. Todos os dias me pede a mim e ao Raúl para ficar mais um bocado no treino, quer aprender sempre mais e daí a valorização dele... Ninguém tem dúvidas que é o jogador mais valorizado dos que entraram, pelos golos que faz", elogiou Jesus.