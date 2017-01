O Conselho de Disciplina da FPF abriu, esta sexta-feira um processo disciplinar a Jorge Jesus, treinador do Sporting, por "incumprimento da medida de suspensão de atividades" O facto de o técnico leonino ter dado a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo passado com o Feirense, apesar de estar preventivamente suspenso depois de ter sido expulso em Setúbal, a contar para a Taça da Liga. [Notícia em atualização]

O Conselho de Disciplina da Federação abriu, esta sexta-feira, um processo disciplinar a Jorge Jesus, treinador do Sporting, por "incumprimento da medida de suspensão de atividades".

Em causa, o facto de o técnico leonino ter dado a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo passado com o Feirense, apesar de estar preventivamente suspenso depois de ter sido expulso em Setúbal, a contar para a Taça da Liga.

O processo foi enviado à Comissão de Instrução e Inquérito da Liga, que irá agora conduzir a instrução e deduzir a acusação. E como o Regulamento Disciplinar não prevê especificamente um castigo para quem viole a suspensão, poderá aplicar-se o artigo 141 do Regulamento Disciplinar da Liga, que prevê uma multa de 229,5 a 1912,5 euros, caso Jesus seja considerado culpado.

O castigo de Jorge Jesus, por causa dessa expulsão em Setúbal, surgiu na terça-feira, com o técnico a ser castigado com 15 dias de suspensão. Mas o treinador já estava suspenso preventivamente, até conhecer a pena final. Por isso, Jesus nem sequer se sentou no banco na partida diante do Feirense. No entanto, na véspera falou à comunicação social, algo que, de acordo com o Conselho de Disciplina, não poderia ter feito.

Antes de ser conhecido o processo disciplinar, o Sporting anunciou que o técnico não iria ficar em silêncio até ao dia do jogo com o Marítimo (21), data do fim do castigo.