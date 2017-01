João Pereira já assinou pelo Trabzonspor

Pub

Defesa deixa Alvalade e ruma ao futebol turco

O Trabzonspor, atual 13.º da liga turca de futebol, anunciou esta quarta-feira a contratação do defesa português João Pereira, que tinha contrato com o Sporting até final da época.

A transferência do jogador, de 32 anos, foi anunciada na página oficial do clube, que não especifica mais pormenores sobre o contrato com o internacional português.

Na segunda-feira, o clube turco tinha anunciado que estava a negociar com João Pereira, referindo-se ao defesa como "um jogador livre".

Além de João Pereira, o Trabzonspor anunciou também a contratação do lateral argentino Emanuel Mas, jogador que que tinha sido associado ao Sporting.

Formado nas escolas do Benfica, João Pereira representou a equipa principal dos 'encarnados' durante três épocas, passando depois pelo Gil Vicente, pelo Sporting de Braga e pelo Sporting.

Na época 2012/2013, iniciou a sua carreira no estrangeiro representando o Valência, de Espanha, e o Hannover, da Alemanha. Na época 2014/2015 regressou ao Sporting.