João Costa prolonga vínculo ao Sporting com Tóquio2020 em vista

Nos Jogos Olímpicos do Rio2016, João Costa foi 11.° em pistola ar comprimido 10 metros e 11.º em pistola livre 50 metros.

O atirador João Costa prolongou esta segunda-feira o vínculo ao Sporting, com vista ao ciclo olímpico que abrange os Jogos Tóquio2020.

Na presença do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, o atleta afirmou o objetivo de "garantir a qualificação" para os Jogos Olímpicos. "Até lá, vou participar nas provas internacionais, como campeonatos da Europa e do mundo, nos quais pretendo atingir a melhor classificação possível", disse o atleta, que, ao longo da carreira, já conquistou mais de 50 títulos nacionais.

