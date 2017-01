Jesus, Nani e Cantona na comissão de honra de Bruno de Carvalho

Pub

Antigo internacional francês, que se tornou sócio 150 mil do clube em novembro do ano passado, entre os apoios ao presidente para segundo mandato

O presidente do Sporting anunciou esta manhã, no Facebook, que contará com Jorge Jesus, Nani e Eric Cantona na comissão de honra da sua candidatura a novo mandato.

Eric Cantona, o controverso ex-internacional francês, está a viver em Portugal desde o ano passado e revelara no ano passado ter preferência clubista pelo Sporting. A 22 de novembro, minutos antes do embate entre o clube de Alvalade com o Real Madrid, do grupo F da Liga dos Campeões, a antiga estrela do Manchester United tornou-se o sócio 150 mil do Sporting e foi homenageado no Estádio José Alvalade.

Já ontem, Bruno de Carvalho havia anunciado o nome de Daniel Sampaio para mandatário da sua candidatura à presidência do clube, com eleições marcadas para 4 de março, e apresentado 111 medidas no seu programa eleitoral.

Bruno de Carvalho, presidente do clube desde 2013, e Pedro Madeira Rodrigues são, até ao momento, os candidatos anunciados à liderança do emblema 'leonino'.

Há quase quatro anos, Bruno de Carvalho venceu as eleições com 53,36% dos votos, impondo-se a José Couceiro, que obteve 45,35% e a Carlos Severino, que conseguiu 1,02%.