Jesus teria equipa de Champions... se não perdesse jogadores

Técnico leonino receia voltar a perder no final da época futebolistas influentes como Adrien, William ou Patrício, e não sabe o que esperar hoje do Arouca... que tem novo treinador

O Sporting vai a Arouca (hoje, 18.00, Sport TV1) e ontem na antevisão do jogo o treinador Jorge Jesus abordou várias questões que estão na ordem do dia do clube, não fugindo à questão sobre a possibilidade de no final da época (à semelhança da última) poder perder os jogadores que se sagraram campeões da Europa, isto porque Rui Patrício, William e Adrien tem sido insistentemente apontados como alvo da cobiça de grandes emblemas europeus.

"Claro que se no final do campeonato saíssem mexia com a estrutura da equipa, como já mexeu esta temporada. Se eu lhe disser que esta época o Sporting perdeu três jogadores que fizeram 55 golos, como são os casos de Slimani, João Mário e do Téo, se calhar ninguém se lembra disso", recordou Jesus.

O treinador leonino lembrou depois o trabalho que tem época após época: "O que tenho feito sempre é formar, potencializar e se depois tiver de os perder, faz parte do trabalho. Se eu gostava? Não! O que queria era nunca perder nenhum. E ao longo dos anos tinha feito grandes equipas, não para Portugal, mas para a Champions. Mas já sabemos que as equipas em Portugal são vendedoras."

Esta semana ficou marcada pelos castigos a Bruno de Carvalho e Otávio Machado. Será que afetam o balneário? "O que importa salientar é que são dois elementos com grande responsabilidade naquilo que é o quadro do futebol do Sporting e mais do que isso. Como sempre, estamos em sintonia quando temos razão. E foi nisso que ambos se pronunciaram e o que eles disseram está dito. As decisões dos órgãos serão motivo de análise por parte do Sporting", respondeu Jesus, dando a entender que os leões vão recorrer dos castigos.

E quando confrontado com as palavras do presidente, que disse querer ser campeão com Jesus, e sobre o interesse de alguns emblemas europeus na sua contração, o técnico considerou tudo normal: "Eu quando vim para o Sporting foi para ser campeão. Portanto, sabendo que não fomos no primeiro ano, com 86 pontos, nunca me vou esquecer. Já fui campeão noutros anos com menos. É um bocado estranho, mas foi verdade. Aquilo que ele diz é aquilo que me disse. Quando foi buscar-me foi com a intenção de o Sporting ser campeão. Estamos a trabalhar em cima desse objetivo."

Clássico nada importante

Jorge Jesus foi também questionado (ainda antes de saber o desfecho do jogo) sobre qual seria o resultado que mais lhe interessava no clássico entre o Benfica e o FC Porto e se isso ia mexer com os objetivos da equipa. Mas o treinador leonino não considerou o clássico importante para a sua equipa.

"A nossa obrigação, a nossa pressão é jogar para a vitória. Aquilo que queremos é estar cada vez mais perto das equipas que estão à nossa frente. Não queria estar nesta posição, porque normalmente sou eu que estou a lutar pelos primeiros lugares. O resultado entre eles é o menos importante. O que acontecer no clássico não vai beneficiar o Sporting", admitiu Jesus, sem esclarecer se o objetivo continuará a ser o terceiro lugar ou se pensará em algo mais.

"No Sporting sai-se sempre mais moralizado quando se ganha. Agora por causa de ficarmos mais perto dos nossos rivais não. Já disse que eu estou é habituado a estar lá em cima a disputar os primeiros lugares e neste momento não estou", respondeu Jesus, antes de avaliar o adversário de hoje: "Posso analisar individualmente, porque taticamente não sei muito bem porque tem o terceiro treinador da época. Não sei o que pode acontecer, mas sei que é uma equipa com alguma qualidade."

Ambição de Jorge Leitão

O Arouca vai jogar hoje pela primeira vez sob o comando de Jorge Leitão, que orientava a equipa de juniores e assumiu interinamente na sequência da demissão de Manuel Machado. E com o objetivo de amealhar pontos para garantir a manutenção no escalão maior do futebol português - a equipa arouquense está atualmente no 14.º lugar.

"Temos oito jogos, mas o próximo é esse que nós queremos pontuar e ganhar. Tem de haver entrega total até ao final. O que nos tem vindo a faltar é entrega e compromisso com o clube que representamos. Nestas duas semanas senti isso com os jogadores, uma entrega total nos treinos, uma ansiedade muito grande que o jogo aconteça para provarmos a todos que temos uma boa equipa e que vamos conseguir. "Não está garantida a permanência. Enquanto não estiver matematicamente garantida não podemos relaxar", afirmou Jorge Leitão.