Jesus sobre sorteio da Champions: "Estamos confiantes"

Treinador leonino disse este sábado, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Estoril, que na Liga dos Campeões "o primeiro grande objetivo foi atingido". Sem medo de Barça e Juve

"O primeiro grande objetivo foi atingido, entrar na fase de grupos, onde estão as melhores equipas do mundo. Se queremos estar entre os melhores não podemos estar preocupados com Barcelonas e Juventus. O sorteio ditou? OK, é o grupo que vamos jogar e estamos confiantes naquilo que vamos fazer", afirmou Jorge Jesus, em conferência de imprensa.

O técnico sportinguista abordou também o regresso de Fábio Coentrão à seleção nacional. "É demonstrativo daquilo que queríamos em relação à aquisição do Fábio. Sabíamos do valor dele, sabíamos que ele trabalhando dentro dos processos que conhecemos, poderia chegar novamente aos níveis físicos e técnicos que eram fundamentais para voltar à normalidade. Foi isso que fizemos durante as nove semanas, trabalhar o Fábio passo a passo. Quero dar os parabéns ao departamento clínico e equipa técnica. Há um ano e pouco que ele não ia à seleção. Ficámos contentes e ele também está. Está numa fase evolutiva", considerou.

Já sobre a receção ao Estoril, vinca que o jogo da última quarta-feira, em Bucareste, pode influenciar fisicamente os jogadores na receção aos canarinhos. "Claro que pode influenciar, mas se queres estar num clube que disputa as frentes todas, tens de saber trabalhar em cima disso. É um fator favorável, motivador, de conquista. É sempre com este pensamento positivo que abraças o próximo jogo. Independentemente do que possa ter surgido nos jogos anteriores", vincou.

E para o encontro deste domingo, Jesus tem algumas dores de cabeça, nomeadamente a condição física de elementos fulcrais como William Carvalho e Adrien Silva. "Vou tomar as decisões. Vamos treinar e a partir daqui vou fazer os meus juízos de valor. Em relação ao Adrien, ele saiu com uma dor nas costelas. O departamento médico está a ajuizar a lesão e amanhã tomarei a minha decisão. O William está completamente recuperado", rematou.