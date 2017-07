Leões em vantagem com a Fiorentina graças ao videoárbitro

Pub

Bas Dost marcou mas a primeira indicação foi para invalidar. No entanto, o árbitro João Pinheiro foi alertado, viu as imagens e no espaço de um minuto alterou (e bem) a decisão

O Sporting vence ao intervalo a Fiorentina por 1-0, jogo relativo ao Troféu Cinco Violinos. Este é o o último encontro antes da estreia oficial na época 2017/2018, deste domingo a oito dias na Vila das Aves.



O único golo do encontro foi apontado pelo holandês Bas Dost, aos 30 minutos. Um golo que João Pinheiro, por indicação do assistente, invalidou, contudo, foi alertado pelo videoárbitro, viu as imagens e alterou a decisão, sendo que nas imagens é claro que Cristofor coloca o holandês em jogo

Para o jogo com os italianos da Fiorentina, Jesus não pode contar com Coates, castigado, e Mathieu e André Pinto, ambos lesionados, pelo que apenas Tobias Figueiredo está disponível para a posição de central. William está, assim, a atuar mais recuado ao lado de Tobias.



Eis os onzes iniciais.



Sporting: Rui Patrício, Piccini, ,William Carvalho, Tobias, Fábio Coentrão, Battaglia, Bruno Fernandes, Acuña, Podence, Gelson Martins e Bas Dost



Fiorentina: Sportiello, Bruno Gaspar, Hugo, Astori, Olivera, Cristoforo, Chiesa, Sanchez. Babacar, Hagi e Zekhnini.



No banco dos italianos está Matías Fernández, antigo futebolista leonino