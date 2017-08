Jesus: "Se o problema for o relvado, temos meio caminho andado"

Pub

Treinador leonino desvaloriza estado do relvado da Arena de Bucareste, colocado recentemente. Diz que presença da Champions é muito importante "não só do ponto de vista financeiro como de calendarização"

"Sentimos que vai ser um jogo difícil. Em alguns momentos, a nossa equipa vai ser apertada. O Sporting acredita que tem todas as capacidades e valor para passar esta eliminatória, não desvalorizando o Steaua, uma equipa conhecida na Europa. Recordo-me da conquista da Taça dos Campeões Europeus. O passado é importante em termos de história, mas não tira o favoritismo a uma ou a outra equipa", começou por dizer Jorge Jesus, na conferência de imprensa de antevisão da visita desta terça-feira ao Steaua Bucareste.

Sobre o estado do relvado da Arena de Bucareste, colocado recentemente, preferiu desvalorizar a questão. "Independentemente das condições do relvado, não é por aí que nos vamos desculpar com seja o que for. Se o problema que amanhã tivermos for o relvado, temos meio caminho andado para passar a eliminatória", vincou, não temendo o ambiente que vai encontrar: "O estádio vai estar esgotado e acho que o ambiente vai ser bonito. Estamos habituado a esse ambiente, jogamos regularmente com 40 ou 50 mil pessoas no nosso estádio e gostamos disso."

Acerca da possibilidade de repetir onze de Guimarães, disse que "ainda há algumas dúvidas em relação a alguns jogadores, como Mathieu, que saiu do jogo com problemas físicos" e que "uns têm mais facilidade em recuperar do que outros", criando incerteza. "A nossa prioridade é o campeonato. Não nos podemos dar ao luxo de fazer o que o Steaua fez, que foi poupar os titulares no campeonato. Bruno Fernandes foi importante com o V. Guimarães e pode amanhã e frente ao Estoril", acrescentou.

JJ voltou a frisar a importância em estar presenta na fase de grupos da Liga dos Campeões, ainda que tenha piscado o olho ao prestígio da Liga Europa. "A Champions é muito importante não só do ponto de vista financeiro como de calendarização, em relação à Liga Europa, que também é uma competição importante. Hoje sou conhecido no estrangeiro porque fui a duas finais da Liga Europa, não por ter ganho títulos em Portugal. É diferente jogar à terça ou à quarta, ou à quinta-feira. É importante que todas as equipas portuguesas cheguem longe nas competições europeias, porque para a próxima época só uma equipa vai entrar diretamente na Liga dos Campeões", analisou o técnico sportinguista.

Jorge Jesus salientou que o "Steaua tem jogadores de qualidade, sobretudo no sector ofensivo" e elogiou o português da equipa romena: "O Filipe Teixeira é um miúdo que conhece muito bem os momentos do jogo."