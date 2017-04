Jesus: "Ruiz e Bas Dost são a melhor dupla do campeonato"

Pub

Leõs defrontam esta sexta-feira o Vitória de Setúbal e Jesus falou ainda do antijogo dos sadinos

Jorge Jesus não tem dúvidas sobre qual a melhor dupla de avançados do futebol português e esta quinta-feira, na antevisão do jogo com o V. Setúbal deixou grandes elogios ao argentino Alan Ruiz e ao holandês Bas Dost.

"Os jogadores têm todos um período de adaptação. O Alan Ruiz foi contratado com 21 anos e tem 22 anos agora. Na Argentina não era assim tão conhecido. Vimos qualidade e apostámos nele, embora às vezes os treinadores se enganem. Sabíamos que o talento estava lá e era uma questão de tempo. Hoje penso que o Alan Ruiz e o Bas Dost são a melhor dupla de avançados do campeonato", atirou.

Jesus abordou ainda a forma de jogar do Vitória de Setúbal de José Couceiro, adversário dos leões esta sexta-feira. "O nosso adversário é uma equipa que defende bem, que quando marca primeira pelo facto de defender bem também faz muito antijogo. Alia a qualidade de defender bem ao antijogo, é um pormenor muito importante. No antijogo é preciso perceber as diferenças entre uma equipa e outra. Também faz parte do jogo e cada equipa pode saber jogar ou não com ela. Mas quem vai ver o jogo gosta mais de ver jogo do que antijogo", referiu Jesus.